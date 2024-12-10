«Оставь мое лицо в покое». Туалетный скандал на Кубке мира по биатлону

Неоднозначный юмор на фоне трагических новостей.

Бурное обсуждение в биатлонном сообществе вызвало видео норвежского спортсмена Ветле Шоста Кристиансена, опубликованное в социальных сетях. На нем олимпийский чемпион находится спиной к камере и, скорее всего, мочится, не снимая лыж. Обнаженки в кадре нет, однако отлично видно, что биатлонист проделывает туалетные манипуляции на фоне вакс-грузовика сборной Чехии, на борту которого наклеен огромный портрет чешской звезды Маркеты Давидовой. И последняя как бы укоризненно смотрит на бесстыжего коллегу. Бурные обсуждения этого странного «селфи» затмили в норвежских СМИ тревожные сообщения о новых кардиологических проблемах четырехкратной чемпионки мира Ингрид Ландмарк Тандревольд.

Придется извиниться перед ней лично

Самое большое недоумение в «туалетном скандале» вызывает факт публикации интимного видео в соцсетях самого Кристиансена и бурная реакция публики на фекальный юмор. «По традиции я собирался пописать перед выходом на трассу. И это было единственное место, которое я смог найти, — объяснил Ветле свои действия после тренировки на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. — К сожалению, оно оказалось прямо перед Маркетой. Надеюсь, она отнеслась к этому с изрядной долей юмора. Тем не менее мне придется извиниться перед ней лично, когда я увижу ее в следующий раз. То, что на заднем плане оказалось женское лицо в 3000-процентном увеличении, стало чистым совпадением. И это сделало ситуацию немного веселее».

— Я видела этот пост, — прокомментировала случившееся Давидова в интервью NRK. — Надеюсь, в случившемся нет ничего личного. Я отнеслась к видео как к шутке и даже написала в комментариях: «Оставь мое лицо в покое». На самом деле мы хорошие друзья, а юмор не знает границ.

Не исключено, что именно этот странный эпизод принес чешской биатлонистке удачу — в Контиолахти она выиграла спринт, одержав третью в карьере победу на этапах Кубка мира. Кристиансен в минувшие выходные дважды становился шестым — в спринте и масс-старте. В общем зачете Кубка мира после первых трех индивидуальных стартов он занимает седьмое место. Впрочем, все странное веселье возникло на фоне очень тревожных новостей из стана сборной Норвегии. На том же этапе Кубка мира в Финляндии публика была шокирована кадрами с Ингрид Ландмарк Тандревольд, стоящей на обочине трассы во время субботнего спринта и явно испытывающей проблемы с сердцем.

Ингрид Тандревольд. Фото Global Look Press

При полном попустительстве врачей

Тандревольд напугала всех на Олимпиаде-2022, когда чуть не умерла на финише после гонки преследования в Чжанцзякоу. Ингрид лишилась чувств на фоне гипоксии и была эвакуирована с трассы. Тогда врачи запретили норвежке дальнейшие старты и отправили биатлонистку домой. По мнению медиков, в случившемся были виноваты не кардиологические проблемы, а гипогликемический криз — состояние, при котором на фоне стресса, физической усталости или каких-то заболеваний резко снижается уровень глюкозы в крови. Теоретически это могло привести к гипогликемической коме и смерти. Тем удивительнее, что после Пекина Тандревольд было разрешено продолжать карьеру. Хотя приступы прямо на стартах случаются с ней регулярно — обморок на Олимпиаде был далеко не первым.

В январе 2019 года в спринте на этапе Кубка мира в Антерсельве Тандревольд потеряла контроль над собой в конце гонки. «Впервые подобное произошло, когда мне было 15 лет. А затем стало повторяться, когда я проводила много гонок подряд. Я в сознании, но просто ничего не вижу», — рассказывала тогда девушка. Инцидент повторился в январе 2021 года, когда норвежка выключилась прямо на стрельбище во время спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе. Потом был жуткий случай на финише в Пекине-2022 и вот теперь — новый приступ в Контиолахти. Правда, теперь в пресс-релизах прямо говорится о проблемах с сердцем, а не о нюансах с балансом организма.

На этапе в Финляндии 28-летнюю спортсменку сняли с воскресного масс-старта, а затем — и со второго этапа Кубка мира, который стартует 13 декабря в австрийском Хохфильцене. «Ингрид нужно отдохнуть и восстановиться. Мы на связи с кардиологом, чтобы оценить дальнейшие шаги», — сказала врач женской сборной Норвегии Осне Фенне Хоксруд. Сама Тандревольд заявила, что «с чисто медицинской точки зрения» не было никаких причин, по которым она не должна была стартовать в Контиолахти. «У меня сердечная аритмия, что означает, что мое сердце иногда бьется быстрее обычного, — отметила биатлонистка, которая удивительным образом продолжает выступления при полном попустительстве врачей. — Мне предстоит обсудить ситуацию со специалистами. А дальше — посмотрим».

Марта Катрина Мюре. Фото соцсети

Много надежды и столько же отчаяния

В эти дни спортивное сообщество Норвегии также обсуждает внезапную смерть марафонки Марты Катрины Мюре. По словам врачей, 39-летняя бегунья скончалась от «естественных причин» — ее тело накануне было обнаружено в доме родителей Мюре. Брат спортсменки объяснил случившееся расстройством пищевого поведения, с которым девушка боролась с 15 лет. «Это страшная болезнь. Три госпитализации и более года постельного режима стали началом трудных лет», — написал в соцсетях родственник спортсменки, которая также показывала высокие результаты в лыжных гонках и триатлоне. — Она открыто рассказывала о своей болезни, и это одна из причин, почему мы хотим открытости в отношении того, что произошло».

— Я помню Марту Катрину как девушку, которая получала огромное удовольствие от бега и соревнований, — написала в соцсетях представитель Норвежской легкоатлетической ассоциации Веслема Хаускен Сьеквист. — Она делилась своим опытом, открыто рассказала о своих проблемах и написала несколько статей, которые произвели на коллег огромное впечатление. В них было много надежды и столько же отчаяния. Я чувствовала, что Марта Катрина пыталась способствовать большей открытости и распространению знаний о расстройствах пищевого поведения в спорте. Она не хотела, чтобы кто-то еще испытал то, что испытала она.

«Случившееся — огромная потеря, — прокомментировала смерть марафонки легендарная норвежская лыжница Тереза Йохауг. — Это невероятно печальные новости. Произошло нечто ужасное». Йохауг и Мюре вместе участвовали в двух гонках Кубка мира по лыжным гонкам в 2008 и 2009 годах. После этого Марта Катрина сосредоточилась на беге и триатлоне, одержав несколько побед на чемпионате страны. Однако справиться с недугом, несмотря на поддержку коллег, девушке так и не удалось.