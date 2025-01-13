Провокация на Кубке мира по биатлону. Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения

В IBU сообщили, что никакого наказания не будет.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе не обошелся без политической акции. Норвежские спортсмены, занявшие весь подиум в гонке преследования, растянули украинский флаг на церемонии награждения. И позировали для фотографов на его фоне.

Глупость или провокация?

Победу в пасьюте одержал Стурла Хольм Легрейд, Тарьей Бе отстал от него на 5,2 секунды и забрал серебро, а его младший брат Йоханнес выиграл бронзу. В топ-5 также попали французы Кентен Фийон Майе и Эрик Перро. Вместе с ними «в цветы» попал украинец Дмитрий Пидручный, пришедший к финишу шестым. А дальше произошло что-то непонятное.

Пидручный принес желто-синий стяг, норвежцы помогли растянуть его на подиуме, и все шестеро участников церемонии сфотографировались вместе с ним. При этом Легрейд и еще один норвежский биатлонист Мартин Улдаль особенно «отличились». Они успели отдельно попозировать с украинским флагом на радость репортерам.

Дмитрий Пидручный, норвежские и французские биатлонисты с флагом Украины. Фото Global Look Press

Что сказали в IBU

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что никаких санкций в отношении Пидручного, норвежцев и французов не последует. По словам организации, такие акции в настоящее время не запрещены.

«Мы разрешили вывешивать украинский флаг на винтовках после начала СВО, а латыш Андрей Расторгуев вывесил флаг своей страны на пьедестале почета во время ЧМ-2024 в Нове-Место. Никаких проблем с этим нет», — цитирует офицера IBU Кристиана Винклера NRK.

В ответ двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев обрушился с критикой на IBU.

«Политические акции запрещены российским спортсменам, а всем остальным, включая норвежцев, почему-то разрешены. Самое ужасное, что этому беззаконию потворствует руководство IBU. В дальнейшем, к сожалению, будет еще больше хейта в отношении нашей страны и отечественного спорта», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. Недавно президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, что СБР обратился к IBU по поводу обсуждения теоретического возвращения наших спортсменов на международную арену. Однако пока лед так и не тронулся.