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Сегодня, 15:15

Сборную Болгарии по биатлону возглавил русский тренер. Хотя в 2022 году болгары от услуг наших специалистов отказались

Россиянин Роберт Кабуков стал главным тренером сборной Болгарии по биатлону
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Роберт Кабуков, Вольфганг Пихлер.
Фото «СЭ»
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Роберту Кабукову в новой команде будет помогать знаменитый Вольфганг Пихлер.

Болгарская федерация биатлона на своем сайте объявила о том, что российский специалист Роберт Кабуков назначен главным тренером национальной сборной. А помогать ему в этой работе будет еще один наш старый знакомый — Вольфганг Пихлер, который привлечен в качестве консультанта. Специалистов представили команде на базе в Белмекене, и сборная отправилась на сбор в немецкий Рупольдинг — родной город Вольфганга.

Тренерская чехарда

При поиске тренеров, которые поведут команду к Олимпиаде-2026, болгары как будто искали среди тех, кто раньше работал в России, а теперь живет в Германии. 10 мая федерация объявила о назначении главным немца Рико Гросса, который руководил нашей мужской сборной на Играх в Пхенчхане в 2018-м. Новость об этом до сих пор висит на видном месте официального сайта федерации.

Однако Гросс с задержкой сдержанно опроверг эту информацию, а болгары выпустили новый пресс-релиз: «Болгарская федерация биатлона и немецкий тренер Рико Гросс решили прекратить сотрудничество из-за несоответствия требований двух сторон. Причина не финансовая, а в том, что федерация требует от Гросса, как от главного тренера сборной Болгарии, обязательств, чего, оказывается, немец не может обеспечить из-за других своих обязательств».

С Кабуковым подобного не произойдет, так как федерация уже поделилась его фотографией на сборе в Рупольдинге. До этого он никогда не работал главным тренером национальной сборной, но был старшим в мужских командах Белоруссии и Казахстана. В этом послужном списке могла бы быть и Россия (Кабуков работал только с нашей молодежкой), так как в мае 2020-го правление СБР утвердило его в должности старшего тренера наших парней. Однако позже в обновленном списке на этом месте оказался Юрий Каминский.

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«Претензий у меня никаких нет, рабочая ситуация, — объяснял Роберт Кабуков ТАСС. — Соглашусь ли на работу в России, если предложат еще раз? Возможно, просто надо будет все оговаривать на начальной стадии, возможно, заключать предварительное соглашение. В крайнем случае иметь запасной вариант. Я и Владимир Королькевич (должен был стать старшим тренером женской сборной) дали согласие, поэтому других предложений не рассматривали. При этом во всех странах тренеры приступают к работе с 1 мая, поэтому да, сейчас мы остались без работы и найти ее на предстоящий сезон шансов практически нет».

Интересно, что сейчас назначение Кабукова случилось значительно позже 1 мая. Хотя, вероятно, здесь сыграла роль путаница с приглашением Рико Гросса.

Болгарский биатлонист Владимир Илиев.
Болгарский биатлонист Владимир Илиев.
Фото Global Look Press

Русский немец

На сайте болгарской федерации отмечается, что новый главный тренер сборной хоть и русский, но давно не живет на родине: «Кабуков родился в Сыктывкаре, Россия, но четверть века живет в Германии и тренировал сборные России, Белоруссии, Украины, Казахстана, а также клубные команды Германии». Возможно, такое противопоставление в релизе было необходимо, так как в 2022-м болгарам пришлось отказаться от услуг русских тренеров Александра Касперовича и Виталия Норицына.

После начала СВО Касперович и Норицын доработали сезон с болгарской сборной, но позже признавались, что обстановка на Кубке мира была напряженной. «Если мы рассматриваем именно триместр после Олимпиады, там, конечно, было очень неприятно. Я не был тогда в (российской) команде, потому что работал со сборной Болгарии, но был на Кубке мира и все видел вживую. Отношение к русским было очень напряженное. Оно поменялось, но не у всех. Я бы не стал выделять какую-то одну страну, которая к нам стала плохо относиться. Здесь надо говорить о конкретных людях без привязки к стране, у которых было свое мнение по поводу происходящего», — приводит слова Виталия Норицына «Р-Спорт».

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Формально у российских тренеров закончился контракт. Тем не менее болгары желали продолжить работу с нашими специалистами. «Сохранили прекрасные отношения как со спортсменами, так и с руководителями. Было тяжело расставаться, ведь мы, тренеры, достаточно быстро сближаемся с командой, она становится для нас родной, — говорил Александр Касперович. — Нам предлагали продолжить сотрудничество, но мы объяснили, что в нынешней ситуации не имеем права работать с зарубежной командой».

Как сообщил Норицын, у тренеров была консультация с посольством по поводу дальнейшей работы в Болгарии, но там ответили, что подобное невозможно. Одной из проблем была сложность в получении шенгеской визы, чтобы ездить по этапам Кубка мира. У проживающего в Германии Кабукова таких вопросов возникнуть не должно.

Шведский тренер по биатлону Вольфганг Пихлер.
Вольфганг Пихлер.
Фото Global Look Press

Активное долголетие Пихлера

В этой истории еще поражает неутомимость Вольфганга Пихлера. На фотографии со сбора в Рупольдинге 69-летний консультант сборной Болгарии выглядит бодро, хотя казалось, что немецкий специалист уже отошел от биатлонных дел.

Женскую сборную России Пихлер покидал десять лет назад с нотками скандала. Работу тренера активно критиковали со всех сторон, а результаты команды никого не устраивали. Поддержку Вольфганг получил только от некоторых биатлонисток, да и то не всех. В итоге по окончании олимпийского сезона-2013/14 он не явился на тренерский совет, хотя имел действующий контракт.

Тем не менее, когда разразился сочинский скандал, он всегда выступал в поддержку российских спортсменов и регулярно ездил на слушания в Спортивный арбитражный суд, чтобы доказать их невиновность. «Конечно, я буду биться за Россию. Я знаю, что Родченков говорит некорректно. Я буду биться за Зайцеву, Романову — за команду Пихлера. Внутри нашей команды никогда не было допинга, мы были чистыми. Все начал главный гангстер, а ему верит весь мир. Почему?» — возмущался специалист.

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После работы в России он стал сначала консультировать биатлонную сборную Швеции, а после возглавил эту команду. Это при нем расцвели Ханна Оберг и Себастьян Самуэльссон, с которым Пихлер много спорил по российской теме. С ним сборная Швеция взяла на Олимпиаде в Пхенчхане два золота и два серебра.

Летом 2019-го он покинул команду по причине усталости. Вольфганг устроился на более спокойную работу в Олимпийский комитет Швеции, где должен был отвечать за поиск и подготовку новых талантов в шведском спорте. Здесь тоже специалист достиг успехов. В 2020-м он начал помогать в подготовке конькобежцу Нильсу ван дер Пулу. В результате на Олимпиаде в Пекине швед принес для страны две золотые медали.

Все это несмотря на то, что в октябре 2020-го у Пихлера случился инфаркт. Тогда после сердечного приступа его вводили в искусственную кому. Однако немец быстро вернулся к прежнему ритму жизни. «Я уже проехал две велогонки, довольно успешно, кстати, — говорил Вольфганг в 2021-м. — Доктор говорит, что я рехнулся. Ну а что поделаешь?» Звучит безумно, учитывая то, что инфаркт у него случился после велопробежки.

Говорят, что Пихлеру предлагали возглавить сборную Китая, но он отказался. И вот теперь он неожиданно появился в сборной Болгарии, где наверняка еще пошумит. Контракт с ним и с Робертом Кабуковым рассчитан до конца олимпийского сезона-2025/2026.

Биатлон
Сборная Болгарии по биатлону
Вольфганг Пихлер
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