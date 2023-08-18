Heratys. Российская биатлонистка Виролайнен возродила свою карьеру в Финляндии

Заодно разбужены и депутаты — они будут беситься из-за «предательства», но решение логичное.

Дарья Виролайнен готовит ренессанс своей карьеры. Сегодня стало официально известно о том, что она получила финское спортивное гражданство — это подтвердила местная биатлонная федерация. Heratys — именно то финское слово, которым Яндекс-переводчик отвечает на запрос «возрождение». Хотя хератус (херятис) скорее означает утреннее пробуждение. Согласитесь, звучное слово для описания утра понедельника. Также уважаемый переводчик предложил слово uudestisyntyminen, но мы подумали, что тогда вы не дочитаете даже заголовок.

Кто такая Дарья Виролайнен?

Учитывая траекторию карьеры Виролайнен, вопрос был только один — решится ли она вообще возобновлять занятия биатлоном после рождения двух детей или нет. Если решится — то странно было бы ее ждать в отстраненной сборной России. За нее москвичка выступала с 2014 по 2018 год, на Олимпиады не попадала, но дважды финишировала второй в личных гонках на Кубке мира.

Фото СБР

После этого Дарья занялась личной жизнью и надолго пропала с радаров. Еще в 2007-м она вышла замуж за белорусского лыжника Романа Виролайнена, который родился в Карелии. Отсюда и необычная для России фамилия. В 2019-м родила сына Алекса-Кристиана, а в 2022-м — Эрика. Первый ребенок, Даниэль, уже заканчивает учебу в школе.

Сама Дарья себя называла «старой больной женщиной по меркам русского биатлона». По меркам финского, видимо, Дарья уже не так стара и больна — конкуренция в финской сборной все же ниже. Правда, биатлонисток уровня Кайсы Макарайнен в России не было очень давно.

Оскорбленные депутаты

Когда осенью 2022 года впервые возникла тема перехода Виролайнен в сборную Финляндии, в России, конечно, всполошились. Депутаты (в том числе из числа бывших биатлонистов) гневно осудили планы «предательницы». Любопытно, что внутри самого российского биатлона отношение было спокойным.

Владимир Драчев: «В нынешней ситуации это сродни предательству. Оправданий быть не может» (Драчев в 1990-х перешел в сборную Белоруссии).

Сергей Чепиков: «Можно разбежаться по разным странам, но это непатриотично».

Депутат Роман Терюшков: «Смена спортивного гражданства во время спецоперации — предательство».

Евгений Ловчев на телевидении разве что Шамана не спел, заявив, что русским быть самодостаточно.

Фото СБР

На все это у тренеров и самой Виролайнен был один здравый аргумент — она с 2016 года живет в Финляндии, растит там двоих детей, а с 2021 года имеет гражданство соседней страны. Виролайнен не выигрывает титулов в России, не держит чье-то место, не тратит пресловутых государственных средств ЦСП, готовилась хоть и в России, но своими силами. Так при чем здесь политическая подоплека, если человек просто хочет соревноваться?

Правда, были и противоположные заявления мамы биатлонистки Анфисы Резцовой. Но Анфиса Анатольевна иногда отличается тем, что с разницей в час может дать взаимоисключающие комментарии. Она говорила, что Виролайнен «россиянка и будет ей всегда». Но при этом допускала, что «в крайнем случае» выступит за Финляндию. Россия и Суоми допускают двойное гражданство. После февраля 2022 года в Финляндии звучали предложения отменить признание двух паспортов, но дальше дело не пошло.

По правилам IBU между выступлениями за две разные сборные у биатлонистов должно пройти два года — они прошли. Та же Резцова, правда, говорила, что в прошлом году дочери «вставляли палки в колеса и не давали выступать», вероятно, имея в виду Россию. Но теперь это позади.

Фото Global Look Press

Олимпийские перспективы

Так что к этому крайнему случаю Дарья готовилась. Летом она выступила на чемпионате Финляндии по летнему биатлону и даже взяла серебро в индивидуальной гонке. В ноябре она стала пятой в спринте на турнире финской сборной в Контиолахти. Любопытно, что победительницей двух гонок стала 37-летняя Анастасия Киннунен, болельщикам со стажем знакомая как белоруска Дуборезова. В общем, у финнов есть поводы беспокоиться о размывании идентичности. Правда, Виролайнен уже 34.

Но если она пройдет подготовку и сможет вернуть хотя бы процентов 70 былой формы, пробиться в сборную она может. В Финляндии есть два очевидных лидера — это Мари Лаукканен-Эдер (22-е место в последнем Кубке мира) и Суви Минккинен (27-е место). Но после этого — пустота, которую можно заполнить. Вопрос в целеполагании и мотивации. Если участие в Олимпиаде-2026 для Дарьи достаточный стимул, она должна пробудиться. Осуществить тот самый хератус.