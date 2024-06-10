Звезда биатлона признана виновной по уголовному делу. Чем это грозит Жюли Симон?

Одна из сильнейших спортсменок мира может получить штраф и условный срок.

Шестикратная чемпионка мира Жюли Симон была признана виновной по делу о мошенничестве. Официальной информации пока что нет, однако об этом пишет известное итальянское издание La Stampa. Дело рассматривала городская прокуратура французского Альбервилля, и следователи доказали, что Симон использовала чужую кредитную карту для совершения личных покупок. Итоговый ущерб едва превышает две тысячи евро, поэтому реального тюремного заключения биатлонистке ждать не стоит. Но как быть с тем фактом, что украла деньги Жюли у другой спортсменки из своей сборной — Жюстин Брезаз Буше ?

Прокуратура подтвердила обвинения в адрес Симон

Месяц назад сборная Франции по биатлону объявила состав на сезон-2024/25. Разумеется, в списках была и Жюли Симон. Девушка провела два выдающихся сезона — сначала выиграла общий зачет в рамках Кубка мира, а затем забрала пять медалей, из которых четыре золотые на ЧМ. Симон — главная надежда французов на Олимпиаде-2026 в Милане и спортивное лицо нации. Тем сложнее моральный выбор, который будет стоять перед менеджерами сборной Франции. На одной чаше весов — успехи Симон на лыжне, на другой — тот факт, что она приобретала по чужой карточке вещи для личного пользования. Пострадала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз Буше , а помимо нее еще и член штаба сборной Франции. Трудно объяснить логику поведения девушки, но факт остается фактом — успешная спортсменка оплачивала свои покупки за чужой счет.

О подозрениях в адрес Симон и поступившем иске со стороны Брезаз-Буше известно было еще осенью прошлого года. Но одно дело — подозрения, а другое — обвинительный приговор. Последний прозвучал на днях, когда прокуратура Альбервилля объявила о сборе достаточного числа доказательств совершенного Жюли преступления. Французским властям помогли норвежские и итальянские коллеги. Норвегия фигурировала в деле, поскольку первый раз покупки за чужой счет Симон осуществляла еще в 2022 году именно в Скандинавии. А в Италии она закупалась уже в 2023-м во время путешествия в Модену. Что именно приобретала биатлонистка, полиция не раскрывает, однако в СМИ пишут про косметику, духи и одежду, а также экшн-камеры GoPro. При этом никакого шика — общая сумма ущерба чуть больше двух тысяч евро.

Фото Global Look Press

Менеджеры сборной Франции в патовой ситуации

По данным Fondo Italia, нельзя исключать вынесение обвинительного приговора и финансового наказания в тысячу евро, однако информация о приговоре, озвученная La Stampa, пока преждевременна. Как бы то ни было, спортсменке грозило суровое наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере 375 тысяч евро. Однако с юридической точки зрения последствия для Симон, вероятнее всего, ограничатся теперь штрафом и условным сроком. Дело могут пересмотреть в сторону ужесточения, однако реальное тюремное заключение будет явно фантастическим сценарием. Тем не менее проблемы для девушки не заканчиваются. Ведь свобода свободой, а что делать со спортивной карьерой? Атмосфера внутри сборной Франции и так была последние месяцы нездоровая, а теперь так и вовсе оставлять вопрос мошенничества лидера команды, а если называть вещи своими именами — так и просто воровства у коллег, не получится. Пусть Жюли и уверяет всех, что имела место подстава, решение прокуратуры делает ее рассказы о том, как кто-то из злого умысла делал интернет-покупки на ее адрес, еще более фантасмагоричными.

Какой бы выбор в итоге ни был сделан, издержки очень серьезны. Оставить Симон — значит проигнорировать общественное мнение, а главное — потерять Брезаз-Буше, чья роль во французском биатлоне в какой-то степени сравнима с позициями Жюли. Тем более что Жюстин и так в обиде на биатлонных чиновников, которые изначально ей не поверили и не согласились разрешить конфликт «по-тихому» внутри сборной. Убрать сейчас Симон — это значит своими руками убивать курицу, которая несет золотые медали. А главное, что для успехов в эстафете французам нужны и Симон, и Брезаз-Буше. Так что-либо девушки решат как-то вопрос между собой и помирятся (во что непросто поверить), либо мечты о триумфе на Олимпиаде-2026 для французов так и останутся наивными мечтами.