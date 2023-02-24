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Сегодня, 10:33

23-летний биатлонист Таштимеров завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский биатлонист Денис Таштимеров завершил карьеру в 23 года из-за проблем с сердцем, сообщает ТАСС.

«Врачи выявили у Дениса проблемы с сердцем, для получения допуска к соревнованиям необходимо было пройти операцию, но он отказался от хирургического вмешательства, решив завершить карьеру», — приводит слова тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

В 2018 году Таштимеров победил в эстафете на чемпионате мира среди юношей, в 2021 году он стал чемпионом России в сингл-миксте вместе с Викторией Сливко.

В январе 2022 года биатлонист занял второе место в составе смешанной эстафеты на Кубке России в Ижевске.

Источник: https://tass.ru/sport/17132433
Биатлон
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