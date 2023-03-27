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Сегодня, 10:04

Поршнев победил в спринте на чемпионате России по биатлону

Руслан Минаев
Биатлонист Никита Поршнев с семьей
Фото Сергей Аверьянов/СБР
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Биатлонист Никита Поршнев победил в спринте на 10 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Спортсмен показал время 26 минут 25,5 секунды, не допустив ни одного промаха.

Вторым пришел Даниил Серохвостов с отставанием в 10,7 секунды, допустив по ходу гонки один промах. Третьим финишировал Эдуард Латыпов +18,5 секунды при одном промахе.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Спринт

Мужчины

1. Никита Поршнев — 26.25,5 (0)

2. Даниил Серохвостов +10,7 (1)

3. Эдуард Латыпов +18,5 (1)

Биатлон
Даниил Серохвостов
Никита Поршнев
Эдуард Латыпов
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