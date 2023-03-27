Поршнев победил в спринте на чемпионате России по биатлону

Сегодня, 10:04
Биатлонист Никита Поршнев победил в спринте на 10 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Спортсмен показал время 26 минут 25,5 секунды, не допустив ни одного промаха.
Вторым пришел Даниил Серохвостов с отставанием в 10,7 секунды, допустив по ходу гонки один промах. Третьим финишировал Эдуард Латыпов +18,5 секунды при одном промахе.
Чемпионат России по биатлону-2023
Ханты-Мансийск
Спринт
Мужчины
1. Никита Поршнев — 26.25,5 (0)
2. Даниил Серохвостов +10,7 (1)
3. Эдуард Латыпов +18,5 (1)