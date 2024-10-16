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Биатлон

Сегодня, 21:33

4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов рассказал о коррупции в IBU при Бессеберге

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал признание вины бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга по делу о получении взятки.

«Норвежцы же снимали фильм про него и приглашали меня в Ташкент, оплатили нам с супругой билеты. Два дня снимали, беседовали. После они сказали: «Александр Иванович, вы очень честный и правдивый человек». Я добавил им истинных моментов ненормального поведения Бессеберга: пьянство, разврат и все прочее! Они мне сказали, что очень удовлетворены и улетели довольные.

Я еще когда уходил c поста вице-президента, сказал Бессебергу, что его ждет позор и тюрьма. Он посмеялся. Но я никогда не ошибаюсь. Получение часов? Ха-ха, это же норвежцы, нация, которая умирает в прадедовских штанах, имея миллиард! Это редкие скупердяи, которых свет не видывал. Я одному бывшему президенту на день рождения принес бутылку водки 0,7 и портмоне, куда положил 500 евро — принято так у нас. Он же ко мне приходит и говорит, что я его хотел купить. Я ему открыл свой портмоне и показал, что у меня меньше просто нет. Он сказал, что и бутылку может принести. Но норвежец разве может бутылку отдать!
Так что все правильно с этим Бессебергом. Расследование даже еще слабенькое провели. Там они деньги крали — только дай», — цитирует Тихонова Legalbet.

Бессеберг возглавлял IBU с 1993 по 2018 год. 12 апреля 2024 года его приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюремного заключения.

Источник: Legalbet
Биатлон
Александр Тихонов
Андерс Бессеберг

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