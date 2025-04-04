Логинов выиграл спринт на Кубке Содружества в Мурманске

Александр Логинов стал победителем спринта на 6-м этапе Кубка Содружества в Мурманске.

Спортсмен предодолел дистанцию 10 км за 27 минут 4 секунды, допустив 2 промаха.

На втором месте расположился Антон Бабиков с отставанием на 15,6 секунды и 1 промахом. Тройку замкнул Ильназ Мухамедзянов с остставанием на 26,8 секунды и 1 промахом.

5 апреля на Кубке Содружества пройдет смешанная эстафета у женщин и мужчин. Начало гонки у женщин — в 10.30 по московскому времени. У мужчин — 13.00 по московскому времени.

Кубок Содружества по биатлону, Мурманск

Мужчины, спринт

1. Александр Логинов — 27.4 секунды (2 промаха)

2. Антон Бабиков — отставание 15,6 (1)

3. Ильназ Мухуамедзянов — 26,8 (1)

4. Карим Халили — 33,7 (2)

5. Александр Поварницын — 35,7 (0)