Логинов выиграл спринт на Кубке Содружества в Мурманске

4 апреля, 14:48
Александр Логинов стал победителем спринта на 6-м этапе Кубка Содружества в Мурманске.
Спортсмен предодолел дистанцию 10 км за 27 минут 4 секунды, допустив 2 промаха.
На втором месте расположился Антон Бабиков с отставанием на 15,6 секунды и 1 промахом. Тройку замкнул Ильназ Мухамедзянов с остставанием на 26,8 секунды и 1 промахом.
5 апреля на Кубке Содружества пройдет смешанная эстафета у женщин и мужчин. Начало гонки у женщин — в 10.30 по московскому времени. У мужчин — 13.00 по московскому времени.
Кубок Содружества по биатлону, Мурманск
Мужчины, спринт
1. Александр Логинов — 27.4 секунды (2 промаха)
2. Антон Бабиков — отставание 15,6 (1)
3. Ильназ Мухуамедзянов — 26,8 (1)
4. Карим Халили — 33,7 (2)
5. Александр Поварницын — 35,7 (0)