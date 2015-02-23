Россияне выиграли эстафету на юниорском чемпионате мира

23 февраля 2015, 15:39
Сборная России выиграла эстафету на юниорском чемпионате мира в Раубичах. Время победителей - 1:04.01,2. Серебро завоевала сборная Украины, отстав на 37,7 секунды. Бронзовые медали у Норвегии (отставание 2.02,5).
Раубичи (Белоруссия)
Чемпионат мира среди юниоров
Юноши
Эстафета
3х7,5 км
1. РОССИЯ (ШЕТЬКО, ПОРШНЕВ, СТРЕЛЬЦОВ) – 1:04.01,2 (0 штрафных кругов + 7 доп. патронов)
2. Украина (Труш, Цебрынский, Ивасенко) – отставание 37,7 (0+8)
3. Норвегия (Мобаккен, Эгген, Хеуг) – 2.02,5 (1+11)
4. Финляндия (Сормунен, Сеппеля, Яаккола) – 2.41,1 (0+7)
5. Швейцария (Буркхальтер, Бакчетта, Бовизи) – 3.02,1 (0+7)
6. Австрия (Якоб, Элсиган, Ляйтнер) – 3.17,2 (2+8)