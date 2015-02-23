Россияне выиграли эстафету на юниорском чемпионате мира

Сборная России выиграла эстафету на юниорском чемпионате мира в Раубичах. Время победителей - 1:04.01,2. Серебро завоевала сборная Украины, отстав на 37,7 секунды. Бронзовые медали у Норвегии (отставание 2.02,5).

Раубичи (Белоруссия)

Чемпионат мира среди юниоров

Юноши

Эстафета

3х7,5 км

1. РОССИЯ (ШЕТЬКО, ПОРШНЕВ, СТРЕЛЬЦОВ) – 1:04.01,2 (0 штрафных кругов + 7 доп. патронов)

2. Украина (Труш, Цебрынский, Ивасенко) – отставание 37,7 (0+8)

3. Норвегия (Мобаккен, Эгген, Хеуг) – 2.02,5 (1+11)

4. Финляндия (Сормунен, Сеппеля, Яаккола) – 2.41,1 (0+7)

5. Швейцария (Буркхальтер, Бакчетта, Бовизи) – 3.02,1 (0+7)

6. Австрия (Якоб, Элсиган, Ляйтнер) – 3.17,2 (2+8)