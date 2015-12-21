Волков с юмором отнесся к неудачному выступлению в масс-старте

Россиянин Алексей Волков с юмором отнесся к неудачному выступлению в масс-старте на этапе Кубка мира в Поклюке. Биатлонист показал 28-й результат. Волков выложил на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлено его падение, и подписал: "Коротко о моей сегодняшней гонке…"

Беатрикс - с золотом, Шипулин и Гараничев - с надеждой -

Масс-старт в Поклюке выиграл Жан-Гийом Беатрикс. Антон Шипулин финишировал 11-м