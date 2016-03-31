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31 марта 2016, 12:52

Рикко Гросс: "По минувшему сезону я вижу больше позитива, чем негатива"

Зураб ТОДУА
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Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс высказал мнение, что, несмотря на отсутствие медалей на чемпионате мира, в национальной команде наметились улучшения и положительные изменения. Немец отметил положительную динамику и по ходу российских биатлонистов, и по стрельбе.

– У нас не получилось завоевать медали на чемпионате мира, для этого есть определенные причины, – цитирует Юграмегаспорт Гросса. – Тем не менее я считаю, что развитие команды шло в позитивном ключе, наметились улучшения и положительные изменения. Я вижу больше позитива, чем негатива. Если углубляться в детали, то можно увидеть положительную динамику и по ходу спортсменов, и по стрельбе. Также мы улучшили наше положение в Кубке наций, переместившись с четвертого места на третье. Для меня это значит, что у российской сборной есть потенциал и сила, которые позволят ей развиваться и двигаться вперед.

Источник: http://ugramegasport.ru/2016/03/30/rikko-gross-u-rossijskoj-sbornoj-est-potentsial-i-sila-kotorye-pozvolyat-ej-razvivatsya-i-dvigatsya-vpered/
Сборная России по биатлону
Рикко Гросс
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