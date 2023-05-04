Ахатова рассказала, как начала переделывать ложи к винтовкам перед ЧМ-2005

Олимпийская чемпионка Альбина Ахатова вспомнила, как начала переделывать ложи к винтовкам перед чемпионатом мира в 2005 году.

«Первый опыт случился в 2005-м в Италии, где мы проводили заключительный сбор перед чемпионатом мира в Хохфильцене. У моей винтовки был очень широкий приклад ложи, как лопата просто. И я решила попробовать вырезать в прикладе сердцевину. Сделать приклад, как у норвежцев, чтобы сверху и снизу были две узенькие планки. Попросила у нашего сервисера Михаила Колоскова швейцарский ножик, в нем была пилочка, и я этой пилкой принялась за переделку. Не боялась ли изуродовать оружие? Нет. Почему-то была абсолютно уверена в том, что все получится», — приводит RT слова биатлонистки.

Ахатова является олимпийской чемпионкой 2006 года в эстафете и четырехкратной чемпионкой мира. В 2010 году она приняла решение о завершении карьеры биатлонистки.