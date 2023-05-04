Ахатова рассказала, почему не возражала против работы мужа в сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка Альбина Ахатова ответила на вопрос, не пыталась ли она воспрепятствовать, когда ее мужу Максиму Максимову предложили работать в сборной России.

«Даже мысли такой не было. К тому же Максу его работа очень нравится. Это то, что он умеет делать хорошо, в чем разбирается. Да и учителя были выдающиеся: Максим тренировался у Владимира Аликина, у Валерия Польховского, у Николая Лопухова. Как тренер и с Гурьевым поработал, и с Анатолием Хованцевым, с тем же Лопуховым. Сейчас работает с Юрием Каминским, который не просто большой мастер, а человек-поток. Спортсмены и специалисты, попадая в этот поток, просто не могут не развиваться, не могут не расти», — приводит RT слова Ахатовой.

Ранее Ахатова рассказала о том, что не стремится быть тренером.