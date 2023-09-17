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Логинов: «Называть меня играющим тренером — очень громко. Я песчинка на этом пляже»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Биатлонист из Тюменской области Александр Логинов прокомментировал второе место в эстафете на летнем чемпионате России в Тюмени.

«Конечно, мне приходится пропускать некоторые старты, потому что сейчас я не могу провести много гонок на высоком уровне. Те гонки, которые я пробежал, мы планировали. Сейчас буду целенаправленно готовиться к зимнему сезону. Называть меня играющим тренером в нашей группе с Александром Поварницыным и Антоном Бабиковым — очень громко. Я хочу помочь ребятам, чтобы они были на своем уровне. Они еще не сказали своего последнего слова. Я только песчинка на этом пляже», — приводит слова Логинова Metaratings.ru.

Команда Республики Башкортостан одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России. Тройку лучших замкнула команда ХМАО-Югра-1.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Александр Логинов (биатлон)
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