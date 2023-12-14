Александр Логинов рассказал, как помогал биатлонистам на пристрелке

Двукратный призер Олимпиады Александр Логинов рассказал, как пристреливал биатлонистов во время пролога, которые предваряет этап Кубка Содружества в Уфе.

— На кого сам ставил?

— Если честно, не делал никаких прогнозов. Естественно рассчитывал на то, чтобы команда наша была как можно выше.

— Привычна такая роль? Знаю, что ты часто пристреливаешь ребят из своей команды.

— Главное, чтобы ребята доверяли. Много спортсменов подошли и попросили помочь. Я показал. Поэтому ничего ответственного я не почувствовал.

— Ты всем помогал? Даже тем, кто не из твоей команды?

— И другой команде помогал.

— Как тебе вообще такой формат?

— Отличный. Азарт однозначно здесь присутствует. Если бы не было азарта, думаю, чтобы стреляли все на ноль. Тут все профессиональные биатлонисты, которые умеют стрелять хорошо и быстро, но захлестывали эмоции. Поэтому были и промахи, — сказал Логинов «СЭ».