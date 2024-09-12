Поварницын после индивидуальной гонки: «Красноярское стрельбище какое-то заколдованное»

Биатлонист Александр Поварницын подвел итоги своего выступления в индивидуальной гонке на лыжероллерах на чемпионате России в Красноярске.

30-летний спортсмен допустил три промаха и занял второе место, отстав от лидера на 15,3 секунды.

«Если бы я на последнем рубеже отстрелял на ноль, то мог бы сказать, что реабилитировался, и это моя гонка, но два промаха не позволяют мне об этом сказать. Я вообще удивлен, что сегодня такая плохая у всех стрельба. Когда уходил с тремя промахами, думал, что шансы на медаль потеряны. Ходом я шел, конечно, здорово, но не настолько, чтобы с тремя промахами в тройку заезжать. Видимо, такая ветровая тенденция, мне пока непонятно до конца. Красноярское стрельбище какое-то заколдованное», — приводит слова Поварницына Vprognoze.ru.

Победителем индивидуальной гонки стал Кирилл Бажин, который допустил два промаха и финишировал с результатом 49 минут 48 секунд. Третьим стал 19-летний Леонид Кульгускин (+18,8).