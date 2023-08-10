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Сегодня, 17:25

Поварницын — о самоподготовке: «Помощь от ЦСП может прийти не раньше октября»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, оказывает ли ему содействие Союз биатлонистов России (СБР).

«Всегда в сборной готовиться легче и проще, но я очень благодарен, что руководство тюменской команды согласилось поддержать мое начинание. Мы с ребятами отчасти сами финансируем свою подготовку, а отчасти нам помогают регионы, но у них не все расходы получается закрыть. Мы находимся в Питере за свой счет. Центр спортивной подготовки выразил желание нам помочь, но для этого надо преодолеть множество бюрократических проволочек. Мы посчитали, что такая помощь может прийти не раньше октября, а то и следующего сезона. Помощь от СБР была в бюрократическом плане, но пока на этом дело закончилось», — приводит слова Поварницына Metaratings.ru

Чемпион мира среди юниоров и призер этапа Кубка мира принял решение проходить тренировочную подготовку самостоятельно по планам тренера Дмитрия Шукаловича.

Источник: Metaratings
Биатлон
Александр Поварницын
СБР
0
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