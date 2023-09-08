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Сегодня, 17:30

Поварницын: «Думаю, что у меня остался один олимпийский цикл. Будет тяжело дальше выступать»

Поварницын заявил, что текущий олимпийский цикл может стать для него последним в карьере
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Поварницын.
Фото Global Look Press
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Российский биатлонист Александр Поварницын заявил «СЭ», что текущий олимпийский цикл, который заканчивается Играми в Милане в 2026 году, может стать для него последним в карьере.

— Тебя не пугает, что годы идут, а хорошая форма не получает реализацию на международных соревнованиях?

— Конечно, пугает. Но я считаю, что надо взять от спорта все, что ты можешь от него взять. И дальше заниматься уже другими целями, идеями, которые у тебя есть. Да, обидно будет, если закончу карьеру на внутренних стартах. Тем не менее смогу для себя сказать, что сделал все, что от меня зависело.

— Сколько, думаешь, у тебя еще есть олимпийских циклов, включая текущий?

— Думаю, что один. Будет тяжело дальше выступать. Считаю, что не до такой степени буду привержен спорту. У меня, конечно, есть цель — выступить на Олимпийских играх, а лучше — выступить успешно и завоевать медаль. Но жизнь короткая. Надо успеть не только в спорте побыть, но еще и на других ролях, — заявил Поварницын «СЭ».

Александр Поварницын. «Будет обидно, если закончу карьеру на внутренних стартах». Интервью Александра Поварницына
Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Поварницын
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