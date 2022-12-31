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Сегодня, 13:08

Тихонов: «Могу назвать Серохвостова будущим российского биатлона и открытием года»

Александр Тихонов назвал спортсмена, который является будущим российского биатлона
Виктория Кравченко
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подвел итоги 2022 года, отметил спортсменов, которые хорошо проявили себя.

«В этом году очень хорошо показал себя Даниил Серохвостов. Его три победы произвели на меня впечатление. Он сделал большой прорыв в этом году. Он молод, умен и быстр, поэтому могу его назвать будущим нашего биатлона и открытием года», — цитирует Тихонова Sport24.

Он также заявил, что среди девушек ему некого выделить, так как они очень отстают от мужчин.

«Хочу, чтобы в следующем году справедливость восторжествовала, чтобы нас допустили к международным соревнованиям», — добавил Тихонов.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2022-12-31-tikhonov-mogu-nazvat-serokhvostova-budushchim-rossiyskogo-biatlona-i-otkrytiyem-goda
Андрей Тихонов
Даниил Серохвостов
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