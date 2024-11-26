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Тихонов: «Оспаривать решение CAS по биатлонисту Устюгову бесполезно, нам нужен закон о допинге»

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Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов высказался насчет решения CAS по биатлонисту Евгению Устюгову.

«Устюгов идет в швейцарский суд, но я думаю, что это бесполезно. Мы все время ищем политический заказ и все прочее. Если доказано, то я согласен, что надо наказывать и наконец-то принять закон о допинге», — сказал Тихонов ODDS.ru.

26 ноября стало известно, что Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете CAS. Спортсмена лишат золотой и бронзой наград, которые он завоевал на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере.

В 2020 году Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, наказав его дисквалификацией и аннулированием результатов с января 2010-го по конец сезона-2013/14.

Источник: ODDS.ru.
Александр Тихонов
Евгений Устюгов

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