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Сегодня, 19:02

Александр Тихонов: «В Белоруссии любое мероприятие по любому виду спорта всегда проходит на высоком организационном уровне»

Иван Шитик
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился впечатлениями от этапа Кубка Содружества в Раубичах.

«В Белоруссии любое мероприятие по любому виду спорта всегда проходит на высоком организационном уровне. Конкуренция в соревнованиях по биатлону обострилась. Приятно смотреть, как выступил Дмитрий Лазовский, который одну гонку выиграл, а в другой удержался на втором месте. Наши ребята хорошо выглядели. Эдуард Латыпов нормально двигает ногами, как и Даниил Серохвостов.

На первом сборе, который летом пройдет в Раубичах, я готов подключиться и помочь советом и мужской, и женской командам. Не сомневаюсь, что плюс от этого будет, мы это доказывали десятилетиями. Поэтому надо не обращать внимание на санкции, продолжать готовиться и совершенствоваться. У нас с белорусами прекрасные комплексы, что показывают соревнования на Кубок Содружества и Кубок России. Дай Бог, чтобы конкуренция росла и в дальнейшем.

Я хочу учредить свой Кубок — Кубок Тихонова. Все-таки меня признали лучшим биатлонистом ХХ века и наша команда показывала отличные результаты в мою бытность президентом СБР», — рассказал Тихонов Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-tikhonov-khochu-uchredit-svoi-kubok-kubok-tikhonova-221665/
Александр Тихонов
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