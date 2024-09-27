Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 18:25

Тихонов: «Надо всем европейцам дать по шапке! Испохабили Олимпийские игры»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранения россиян от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25.

«Надо всем европейцам дать по шапке! Все это неправильно. Они испохабили Олимпийские игры. Олимпиада в Париже — позор всему олимпийскому движению. Еще и продолжают! Без российских спортсменов теряется конкуренция и интерес к телефидению. Надо отстранять норвежцев-астматиков во всех видах спорта. Тогда будет другой вопрос! Все равно у меня есть надежда на наше участие на зимних Олимпийских играх-2026. Россия — самая богатая территория земного шага. Мы — великая страна. Побеждать надо!» — сказал Тихонов «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года. В октябре 2023-го совет федерации продлила отстранение на сезон-2023/24.

Александр Тихонов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
В Испании фаната получил год тюрьмы за оскорбления Винисиуса
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
Кто лучше — Барко или Батраков? Почему команда Станковича — не фаворит? Что происходит перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Смольский: «Если условия будут не удовлетворять нашу команду, не уверен, что поедем на Кубок мира»
Свищев об отстранение российских лыжников: «Они хотят победить наших спортсменов с помощью чиновничьих кабинетов»
Васильев — о решении FIS: «Лыжные гонки без российских спортсменов скоро загнутся»
FIS продлила отстранение российских лыжников и сноубордистов
Глава МОК Бах заявил, что допуск россиян без флага укрепляет мир, а не разделяет
«Верим, что успеем заработать квоту и поехать на Олимпиаду». Интервью самого крутого белорусского биатлониста
Сегодня
Вчера
Неделя