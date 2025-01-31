Александр Тихонов — об онкологии: «В Израиле после двух операций меня уже похоронили. Перенес клиническую смерть, весил 54 кг»

Легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как победил рак.

— Я уже все про онкологию знаю. Начну рассказывать — многие удивятся.

— А вы расскажите.

— Панацеи от рака не существует. Что провоцирует его развитие? Вирус. И генетическая предрасположенность. На симпозиумах в Австрии, Китае, США на собственном примере объяснял: то, что я сейчас с вами, — чудо.

— Все было настолько запущено?

— В Израиле после двух операций меня уже похоронили. Перенес клиническую смерть, весил 54 килограмма. Но Всевышний послал удивительного человека. Который и спас. Если бы продолжал надеяться на израильтян — давно бы скончался.

Меня приятели перестали узнавать — и вдруг подходит мужичок: «Ой, Александр Иванович, вы же мой кумир...» — «А вы кто?» — «Виктор Борисов, профессор. Помогаю людям выжить».

— Тут и неверующие уверуют.

— Приглашает в свой центр. Думаю — ладно, съезжу. Хуже не будет. Тогда понятия не имел, что этот профессор благодаря фотодинамической терапии вылечил от рака больше, чем все клиники мира.

— Цифры помните?

— Около десяти тысяч человек. Но никому это не хочется признавать.

— Почему?

— Я вам говорил про деньги и сатану?

— Да.

— Вот и ответ. Знаю, что руководитель одной из московских онкологических клиник тратил в год по 10 миллионов долларов на охоту в Африке. Обладатель самой большой коллекции оружия. Всё на человеческих жизнях!

— Ох.

— Прихожу я к доктору Борисову. Слышу: «Раздевайся по пояс. Ложись». Укол в спину — почти не почувствовал, рука легкая. «Садись, жди час». Думаю — опять какой-то шарлатан... Потом снова: «Ложись». Четыре минуты работают лазером. «Свободен. До завтра». Так 12 дней. Вскоре у меня не просто появляется аппетит — я начинаю жрать!

— Признак выздоровления.

— Чувствую, прихожу в норму. Вот поэтому я с вами сегодня. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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