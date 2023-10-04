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Сегодня, 11:49

Нуждов: «Мы создаем биатлонный турнир, независимый юридически от IBU»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов рассказал подробности о клубном турнире, который планируется провести в Ханты-Мансийске 18—19 ноября.

«Национальные федерации биатлона России и Беларуси отстранили от участия в международных соревнованиях, не дают нам организовывать свои турниры хотя бы с парой стран-соперников. Они не намерены отступать и менять свои решения, а наши национальные организации готовы с этим мириться. Я как президент региональной федерации не считаю, что с такими условиями стоит считаться, не надо их слушать вообще, если не дают нам возможность состязаться. Поэтому было принято альтернативное решение по созданию собственного турнира, который не будет подпадать под общемировую юрисдикцию, где мы будем вольны делать, что захотим», — приводит RT слова Нуждов.

По предварительным данным, соревнования состоятся в Ханты-Мансийске. В рамках турнира пройдут два масс-старта у мужчин и женщин 18 ноября и две гонки преследования на следующий день.

Источник: RT
Биатлон
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