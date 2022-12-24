Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:55

Алимбекова объяснила причину золотого дубля Белоруссии на Кубке Содружества

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о причинах побед биатлонистов из ее сборной на этапе Кубка Содружества в Рязани.

В мужском суперспринте золото выиграл Иван Тулатин, а в женском — Алимбекова.

— У белорусов золотой дубль в суперспринте. В чем секрет?

— Мы сильно готовы еще с лета, — сказала Алимбекова. — Очень рада за тех ребят, которые смогли себя проявить, за Антона (Смольского) — вообще не обсуждается. Видела, как они работали летом. Для меня это не сюрприз. Знала, что должны показать результат. Если говорить про золотой дубль, то я шутила над Ваней Тулатиным. Забыла перед гонкой свою головную повязку, в которой нужно было мне стартовать. Взяла чью-то, которая на батарее сушилась. Оказалась Вани Тулатина. Потом ему возвращаю: «На успех тебе». Посмеялись после финиша над этой ситуацией.

— Ваш тренер говорил, что подготовка выстроена таким образом, что готовы хоть завтра вернуться на Кубок мира. Действительно так?

— Да. Мы готовились так же, как и на Кубок мира. Весной не возникало никаких вопросов, как мы будем тренироваться. Программа та же, план тот же. Выстроили подготовку так, что стартуем три этапа Кубка России, уезжаем и возвращаемся на этап в Рязани. Все так, как на Кубке мира, чтобы, когда мы вернемся, были полностью готовы к нагрузкам.

Завтра, 25 декабря пройдут две заключительных гонки на этапе Кубка Содружества в Рязани — мужской и женский масс-старты.

1
0
Читайте также
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Алимбекова выиграла суперспринт на третьем этапе Кубка Содружества

Алимбекова: «Второму месту в суперспринте я бы расстроилась»