Алимбекова-Смольская: «Понимала, что не смогу бороться за первое и второе место»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская оценила итоги спринта на заключительном этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Спортсменка заняла четвертое место по итогам гонки, уступив победительнице Екатерине Носковой 14,9 секунды.

«Сегодня я адекватно оценивала свои силы и понимала, что не смогу бороться за первое и второе место. Старалась чисто пройти огневые рубежи и ждать ошибок от соперниц, но все стреляли хорошо и не дали мне шансов. Но я не расстроена тем, что заняла сегодня четвертое место, потому что сохранила преимущество в общем зачете», — цитирует Алимбекову-Смольскую Metaratings.

Гонка преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени состоится в субботу, 11 марта. Начало — в 9.00 (мск).