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Сегодня, 14:39

Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Динара Алимбекова-Смольская.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова-Смольская победила в женской гонке преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия). 27-летняя белорусская спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 29 минут и 41,5 секунды.

Второе место заняла россиянка Виктория Сливко (2 промаха и отставание + 44,9 секунды). Третьей стала Ирина Казакевич (Россия) — отставание в 1 минуту и 16,9 секунды при 4 промахах.

Биатлон. Кубок Содружества. Пятый этап. Раубичи (Белоруссия)

Женщины, гонка преследования

1. Динара Алимбекова-Смольская — 29:41,5 (0)

2. Виктория Сливко — +44,9 (2)

3. Ирина Казакевич — +1:16,9 (4)

Ранее в Раубичах бронзовый призер Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов занял первое место в гонке преследования.

Биатлон
Виктория Сливко
Динара Алимбекова-Смольская
Ирина Казакевич
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Латыпов победил в гонке преследования на пятом этапе Кубка Содружества

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