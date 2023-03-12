Алимбекова-Смольская заявила, что желтая майка лидера не оказывает на нее давления

Обладательница Кубка Содружества, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская рассказала, что значит для нее бегать в желтой майке лидера, и поблагодарила Россию за организацию соревнований.

«Желтая майка на меня не оказывала никакого давления, потому что я уже давно ее ношу. Мне приятно, что все время меня выхватывают камеры и показывают. Я к этому привыкла еще с тех времен, когда боролась в Кубке мира за майку лучшей молодой спортсменки. Это не придает волнения, а наоборот дает уверенность в своих силах. Кубок Содружества стал для нас хорошей альтернативой в отсутствие международных стартов. Спасибо российской стороне, что организовали эти соревнования и дали нам соревновательную практику», — приводит слова Алимбековой-Смольской Metaratings.ru.

Алимбекова-Смольская победила в общем зачете Кубка Содружества. Спортсменка из Белоруссии набрала 1750 баллов.