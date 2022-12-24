Алимбекова: «Второму месту в суперспринте я бы расстроилась»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала свое победное выступление в суперспринте на этапе Кубка Содружества в Рязани.

— Не скажу, что было легко, но конкуренцию на трассе мне не составили, — сказала Алимбекова. — Это не отменяет той конкуренции, которая есть. Просто у кого-то не получилось на рубежах. Я справилась со стрельбой лежа замечательно. Это дало мне преимущество. Где-то на последней стойке я немножко расслабилась, что привело к двум промахам. Но все равно гонка захватывающая и интересная. Хорошо, что удалось победить. Второму месту я бы расстроилась.

— Суперспринт раньше бегали?

— Да. Много раз стартовала в финале под первым номером, но не получалось. Золото чемпионата Европы ушло от меня на последнем рубеже. Тогда выиграла Женя Павлова (Буртасова). Наверное, в этот раз настраивалась по-другому, чтобы не выиграть квалификацию и настроиться на финал. Это немножко другие ощущения.

— Немного сдерживали себя в квалификации?

— В спринте не всегда получается. В этот раз тряслись ноги. Может быть, от атмосферы на стадионе, волновалась. Пошла не так, как могла пойти.

— Тряслись ноги, потому что отвыкли бегать при полных трибунах?

— На Кубке мира последние несколько лет тоже не было таких трибун. Такие болельщики только здесь были и у нас в Раубичах. Чтобы мы не отвыкали от этого и не тряслись ноги, нужно чтобы болельщики приходили на каждую гонку.

Алимбекова пробежала суперспринт за 21 минуту и 37,9 секунды, спортсменка допустила 3 промаха на четырех огневых рубежах.