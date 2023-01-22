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Сегодня, 14:08

Биатлонистка Батманова: «Первый день был самым легким — корка льда, нет вопросов по скольжению»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская Биатлонистка Анастасия Батманова поделилась эмоциями после выступления в масс-старте на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).

«Очень рада, классная работа мной проделана. Результат — это уже второстепенное. Чего не хватило? Такое ощущение, что скольжения лыж. Но, судя по спуску, они ехали одинаково. Надо работать помощнее, посильнее. Наверное, самый легкий день был первый — была корка льда, по скольжению лыж вопросов не было. Вчера было сложнее — выпал свежий снег, который подлипал, лыжи подсасывало к трассе. Сегодня — что-то среднее», — приводит слова Батмановой Metaratings.ru.

Победительницей масс-старта стала российская биатлонистка Лариса Куклина. Она не допустила ни одного промаха и прошла дистанцию за 33 минуты и 54,7 секунды

Второй пришла россиянка Елизавета Каплина, отставшая на 5,2 секунды, с двумя промахами. Третью строчку заняла также русская биатлонистка Елизавета Носкова (+6,6), допустив два промаха.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonistka-batmanova-pervyi-den-byl-samym-legkim-korka-lda-net-voprosov-po-skolzheniyu-221832/
Биатлон
Анастасия Батманова
Екатерина Носкова
Елизавета Каплина
Лариса Куклина
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