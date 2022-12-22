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Сегодня, 10:45

Биатлонистка Батманова — о соцсетях: «Людям заходят непосредственные вещи, хотят живой контент без обработок»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Анастасия Батманова в интервью «СЭ» рассказала о том, как изменился подход к соцсетям за последний год.

«Захожу в телеграм, оставляю пост за две минуты, смотрю на лайки и ухожу. Редко читаю отдельные комментарии. Основной профиль теперь в телеграме, пожалуй. В другой соцсети, которую называть теперь и нельзя, нужно фильтровать, что ли, контент. Не все заходит, тщательно выбираешь пост, думаешь. И не всегда есть результат. В телеграме же проще, постишь все подряд. И порой реакция у людей на самые непосредственные вещи. Людям хочется живой момент видеть, без обработок!» — сказала Батманова.

Отметим, что Батманова проводит первый взрослый сезон.

Анастасия Батманова. В нашем биатлоне — яркий новичок. Девушка выступает за Сахалин и бегает микст с отцом

Биатлон
Сборная России по биатлону
Анастасия Батманова
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