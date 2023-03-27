Егорова — о серебре в спринте: «Сегодня все карты сложились, но надо работать»

Российская биатлонистка Анастасия Егорова высказалась о результатах спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Люблю Ханты-Мансийск, это связано с хорошими выступлениями здесь. Настраивалась пробежать хорошо, у меня это получилось, я счастлива! Регион делает для меня все и даже больше. Никаких проблем я не испытываю. Многое не удалось, но была стабильность, в течение сезона я была в десятке практически во всех гонках. Были и далекие места, но крутилась около десятки, не хватало совсем чуть-чуть в каждой гонке. Сегодня все карты сложились, но надо работать, это точно», — цитирует Егорову Metaratings.ru.

Егорова заняла второе место в спринте на чемпионате России по биатлону.

Гонку выиграла Наталия Шевченко. Третьей к финишу пришла Анастасия Гореева.