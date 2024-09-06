Анастасия Халили выиграла спринт на первом этапе Кубка содружества

Российская биатлонистка Анастасия Халили стала победительницей спринта на первом этапе Кубка Содружества по биатлону на роллерах в Красноярске.

25-летняя спортсменка допустила один промах и финишировала за 21 минуту 59,5 секунды. Второй стала Анастасия Шевченко (отставание +15,8). Третье место заняла Тамара Дербушева (+15,8).

В начале августа Анастасия Халили (в девичестве Гореева) вышла замуж за российского биатлониста Карима Халили и взяла фамилию мужа.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества. 1-й этап. Красноярск

Спринт, женщины

1. Анастасия Халили (Россия) — 21.59,5 (1 промах)

2. Анастасия Шевченко (Россия) — +15,8 (0)

3. Тамара Дербушева (Россия) — +15,8 (1)