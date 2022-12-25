Анастасия Шевченко объяснила слезы после гонки на этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко объяснила, почему плакала после финиша масс-старта на этапе Кубка Содружества в Рязани. Шевченко заняла в гонке пятое место.

— Вы плакали после гонки. Что случилось?

— Перед Кубком Содружества я переболела. Стоял вопрос, побегу ли я в гонке. Михаил Викторович (Шашилов) хотел меня вообще оставить дома. Но я ему доказывала, что могу бороться. Мы с ним долго спорили. Но я вышла на старт и мне удалось заехать в цветы. Я очень рада.

— Слезы — это ответ тренеру, что вы смогли?

— Да. Я наконец-то справилась со стрельбой и дотерпела финишный круг. Мне кричали, что сзади много соперниц бегут в пяти секундах. Поэтому мне оставалось только додержать круг. У меня получилось. Я очень рада.

— Был момент в прошлом сезоне, когда Шашилов не настоял, чтобы вы не выступали с травмой, но вы решили бежать гонку и все закончилось не очень хорошо. Не боялись, что история может повториться?

— Сейчас я была в себе уверена. В прошлом году тоже была моя инициатива. Что случилось, то уже прошло. Для меня это будет большим опытом, — сказала Шевченко.

Гонку выиграла белорусская биатлонистка Динара Адимбекова. Второе место заняла россиянка Виктория Сливко. Третьей к финишу пришла ее соотечественница Тамара Дербушева.