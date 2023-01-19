Анастасия Шевченко: «Я очень рада за Наташу, потому что это первый ее пьедестал»

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала третье место в спринте на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Первое место в гонке заняла Лариса Куклина, второе — Наталия Шевченко.

— Какие ощущения?

— На Кубке Содружества на летнем биатлоне я уже была в призах. И сейчас я знала, что у меня есть все шансы попасть в топ-6. У меня был сегодня акцент на стрельбу. Я знала, что со стрельбой должно получиться все, что я наработала. Поэтому ветер сегодня позволял делать ноль. Я очень счастлива, что получилось именно так.

— Две Шевченко на подиуме, такого не было никогда. Какие ощущения от этого?

— Это непередаваемые эмоции. Я очень рада за Наташу. За нее даже больше, чем за себя. Потому что это первый ее пьедестал на таком уровне. И вообще первый пьедестал в личной гонке в биатлоне. Я очень счастлива за нее. И рада, что мы стоим вместе, рядом.

— Вам нравится здесь трасса или просто состояние хорошее?

— Мы спустились с гор. Я не думаю, что они сильно повлияли на мое самочувствие. Будем смотреть дальше. Все равно из гонки в гонку надо показывать результат лучше.

— В Рязани было не лучше состояние?

— Перед Рязанью я переболела. Там получилось, как получилось.

— Михаил Викторович какие задачи ставил на эти горные сборы?

— Как я уже говорила, на международном уровне очень много соревнований в среднегорье и высокогорье. А в России мы чаще всего бегаем на равнине. Будем надеяться, что когда-то нас допустят в Европу. Надо быть готовыми. После Раубичей мы поедем снова в горы. Будем проводить там двухнедельные сборы.

— Некоторые биатлонисты хотели пробежать лыжный чемпионат России у вас есть такие мысли?

— Я не задумывалась об этом. Пока хватает биатлонных стартов.

— Елена Вяльбе говорила, что хочет провести совместные шоу-гонки биатлонистов и лыжников. Вы бы хотели в этом поучаствовать?

— Это были бы очень увлекательно. Потому что много азарта. И сравнения биатлона и лыж.

— Если бы можно было выбрать себе партнера из лыжников для эстафеты, с кем бы вы побежали?

— Я знаю много лыжников. Мне нравится Саша Тереньтев. И Мальцев, и Червоткин. Они все сильные ребята. Все могут выступить хорошо. Мне было бы без разницы.