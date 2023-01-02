Анфиса Резцова: «Надеюсь, в этом году российский спорт вернут на международную арену»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова выразила надежду на то, что российский спорт вернется на международную арену в 2023 году.

«Надеюсь, в этом году российский спорт вернут на международную арену, и наши спортсмены наконец-то будут принимать участие в больших соревнованиях. Нет сомнений, что многие страны хотят видеть нас на Олимпиаде в Париже, потому что мы их главные конкуренты, без нас им неинтересно. Наше возвращение будет выгодно для всех. Поэтому есть надежда, что в этом году мы вернемся в мировой спорт. Будем верить в это», — приводит «РБ Спорт» слова Резцовой.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до международных соревнований. Многие мировые спортивные федерации согласились с этой рекомендацией, некоторые разрешили россиянам выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.