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Анфиса Резцова: «Надеюсь, в этом году российский спорт вернут на международную арену»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова выразила надежду на то, что российский спорт вернется на международную арену в 2023 году.

«Надеюсь, в этом году российский спорт вернут на международную арену, и наши спортсмены наконец-то будут принимать участие в больших соревнованиях. Нет сомнений, что многие страны хотят видеть нас на Олимпиаде в Париже, потому что мы их главные конкуренты, без нас им неинтересно. Наше возвращение будет выгодно для всех. Поэтому есть надежда, что в этом году мы вернемся в мировой спорт. Будем верить в это», — приводит «РБ Спорт» слова Резцовой.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до международных соревнований. Многие мировые спортивные федерации согласились с этой рекомендацией, некоторые разрешили россиянам выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anfisa-reztsova-nadeyus-v-e-tom-godu-rossijskij-sport-vernut-na-mezhdunarodnuyu-arenu/
Анфиса Резцова
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