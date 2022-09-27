Анфиса Резцова: «Кристина на лыжах побежит быстрее, чем на лыжероллерах»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила нынешнюю спортивную форму своей дочери, биатлонистки сборной России Кристины Резцовой.

— Соревнования на лыжероллерах сильно отличаются от обычных лыж?

— Конечно. Многие не справляются с нагрузкой. Кристина в прошлом году на летнем первенстве, когда она после родов только набирала форму, чувствовала себя ногами гораздо сильнее. Видимо, ее муж Иван (он бывший лыжник) ей тогда подправил технику, и она очень хорошо выглядела. Но сегодня Кристина немного тяжеловато идет, особенно финишный круг. А потом роллеры — не показатель. Многие биатлонистки на них бегать толком не умеют.

— На снегу Кристина лучше побежит?

— Я думаю, что конечно. И еще время есть подготовиться до конца ноября.

— Болельщики, комментируя результаты Кристины, пишут, что у нее кончился родовой подъем, который был в прошлом олимпийском сезоне.

— Это раньше в нашу бытность нам всем говорили, что надо забеременеть, чтобы бежать хорошо, но это глупости. Она подойдет к зиме, отвечаю. И будут у нее медали.

— А как у вашей старшей дочери Дарьи дела в Финляндии, где она живет с мужем и уже с тремя детьми?

— Опять же, пишут, что она за Финляндию будет выступать. Но ведь у нее маленький ребенок, 8 месяцев. Я не думаю, что она еще будет выступать, но только за Россию, хотя у нее два гражданства. Хотя кто что говорит. Она мне как-то изворачивается: мама, вроде я с ребенком пока сижу, там видно будет.

— А после третьих родов кто-то возвращался?

— Я не помню, кто троих рожал и четверых, кроме меня. Я двоих во время гонок родила, двоих после, когда уже закончила. Но я не помню. Если только Рочевы. У них там трое, может, они во время бегов своих троих рожали, а так по одному, дай бог, рожают, — рассказала Анфиса Резцова в интервью «КП».