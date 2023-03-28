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Сегодня, 15:41

Анфиса Резцова: «Шевченко на голову быстрее и сильнее всех, но пока рано ее называть новой Резцовой, ха-ха»

Алина Савинова
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о победе бывшей лыжницы Натальи Шевченко в гонке преследования на чемпионате России по биатлону.

«Она большая умница! Пусть пробует и идет вперед. Это для нее только начало в биатлоне, поэтому нельзя расслабляться. Столько вызовов впереди ей предстоит пройти. Шевченко на голову всех быстрее, сильнее, но пока рано ее называть новой Резцовой, ха-ха. Я желаю ей только прогрессировать и продолжать расти. Кто бы что ей ни говорил, она должна идти вперед. Очень рада, что такие люди переходят в биатлон. Это абсолютно нормальная практика, которой пользовались во все времена, как и я в свое время. Это идет только на пользу спортсменам», — приводит Sport24 слова Резцовой.

Ранее Шевченко одержала победу в спринте на чемпионате России по биатлону-2023 в Ханты-Мансийске.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2023-03-28-anfisa-reztsova-shevchenko-na-golovu-bystreye-vsekh-no-poka-rano-yeye-nazyvat-novoy-reztsovoy-kha-kha
Биатлон
Анфиса Резцова
Наталия Шевченко
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