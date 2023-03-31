Анфиса Резцова — о состоянии после сердечного приступа: «Уже устала от капельниц, но чувствую себя лучше»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о своем состоянии после перенесенного сердечного приступа.

«Все важные процедуры я уже прошла. Итог — все хорошо. Продолжают ставить капельницы постоянно, ха-ха. Уже устала от них. Все хорошо, состояние стабильное. Чувствую себя лучше с каждым днем. Но нужно еще побыть в больнице», — приводит слова Резцовой Sport24.

28 марта стало известно о госпитализации 58-летней Резцовой.

За свою карьеру Резцова завоевала титул олимпийской чемпионки Калгари-1988 в лыжных гонках, а также дважды становилась олимпийской чемпионкой в биатлоне: в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.