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Сегодня, 18:48

Резцова — о своем состоянии: «Никаких ухудшений нет. Но речи о выписке пока не идет»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Анфиса Резцова.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала «СЭ» о восстановлении после перенесенного сердечного приступа.

«Здоровье нормально. Понемногу меня лечат. Каждый день нахожусь под капельницами. Есть ли улучшения в самочувствии? Все стабильно. По крайней мере, никаких ухудшений нет. Все нормалек! Разговоров о выписке пока не ведем. Завтра меня будут весь день обследовать, а дальше будет видно», — сказала Резцова «СЭ».

28 марта стало известно о госпитализации 58-летней Резцовой по причине сердечного приступа.

За свою карьеру Резцова завоевала титул олимпийской чемпионки Калгари-1988 в лыжных гонках, а также дважды становилась олимпийской чемпионкой в биатлоне: в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.

Анфиса Резцова. Анфиса Резцова перенесла сердечный приступ. В чем причина?

Анфиса Резцова
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