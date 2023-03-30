Резцова — о своем состоянии: «Никаких ухудшений нет. Но речи о выписке пока не идет»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала «СЭ» о восстановлении после перенесенного сердечного приступа.

«Здоровье нормально. Понемногу меня лечат. Каждый день нахожусь под капельницами. Есть ли улучшения в самочувствии? Все стабильно. По крайней мере, никаких ухудшений нет. Все нормалек! Разговоров о выписке пока не ведем. Завтра меня будут весь день обследовать, а дальше будет видно», — сказала Резцова «СЭ».

28 марта стало известно о госпитализации 58-летней Резцовой по причине сердечного приступа.

За свою карьеру Резцова завоевала титул олимпийской чемпионки Калгари-1988 в лыжных гонках, а также дважды становилась олимпийской чемпионкой в биатлоне: в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.