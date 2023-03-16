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Сегодня, 01:13

Резцова: «Кристина вот-вот должна родить второго. Я возвращалась дважды после родов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала продолжит ли ее дочь Кристина карьеру после родов.

— А ваша вторая дочь Кристина Резцова, которая приостановила карьеру, вернется?

— Кристина вот-вот должна родить второго. Еще одну девочку. Как будет у нее — тоже никто не знает. Самое главное, пусть родит.

— Вы ведь дважды возвращались после родов. После рождения Дарьи, а потом и Кристины?

— Да, конечно. Для меня не было никаких противопоказаний. Я после вторых родов вернулась и добилась еще большего, чем до рождения Кристюши. А Кристина — это мой клон.

— Сейчас все обсуждают — ехать на Олимпиаду без флага, или не ехать?

— Вообще неизвестно, что произойдет до Олимпиады. Я не знаю, что это будет. Хотелось бы...

— А есть смысл вашим девочкам возвращаться без Олимпиады?

— И Даша, и Кристина сделали многое в спорте. И бросить на полпути — так не бывает. Они вернутся в большой спорт. Я бы вернулась.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что футболисты высокомерны из-за больших зарплат.

Источник: https://www.kp.ru/sports/biatlon/anfisa-rezczova-kristina-vot-vot-dolzhna-rodit-vtorogo-ya-vozvrashhalas-dvazhdy-posle-rodov/
Биатлон
Анфиса Резцова
Кристина Резцова
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