Бабиков: «Перед масс-стартом ловил себя на мысли, что не хватает злости»

Российский биатлонист Антон Бабиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги четвертого этапа Кубка Содружества в Раубичах.

— Часто вижу вас с Васей Томшиным вместе. Рад за его победу в масс-старте в Раубичах?

— Конечно, рад. Я за всех парней рад, кому удается показывать результат после тяжелых трудовых месяцев. Вася долгие годы показывает, что вот-вот должен раскрыться. Считаю, что пока он даже не раскрыл потенциал. Раскрыл только в стрельбе. Его концентрация поражает. Но думаю, что он сильно может добавлять ногами.

— Как свои последние результаты оценишь?

— Сложная неделя. Только сейчас подумал, что мы еще в понедельник бежали в Рыбинске, а в Раубичах три старта подряд. Получается, четыре старта за семь дней. Перед масс-стартом ловил себя на мысли, что не хватает злости, психологической концентрации, чтобы быть полностью заряженным. По факту так и получилось. Первый круг прошли, стрельнул, как надо. Но на втором рубеже не хватило холодной головы, чтобы продолжить свою работу. Из-за этого пришлось включаться в борьбу, натягиваться с третьего круга, идти в некомфортном темпе. Гонка пошла не по моему сценарию.

— В этом плане хорошо, что этап в Раубичах сдвоенный, так как не нужно переезжать?

— Да, никуда не надо ехать. С другой стороны три дня выходных — это очень мало. Они пролетят незаметно. Единственное радует, что погода должна быть немножко холоднее. Будем надеется, что другие скорости будут на другом этапе. Потому что гонка преследования отняла просто уйму сил. Особенно этот подъем, который даже не показывали по телевизору. А стоило показать. Что там творилось, как люди проходили этот подъем.

— Слышал вскользь про кашу на первом подъеме во время пасьюта. Как он выглядел?

— Это вообще не было похоже на трассу. Там никто не ехал лыжной техникой. Все ехали, как получится. Лишь бы какое-то продвижение поймать. Никаких отталкиваний не получалось.

— Есть ощущение, что после Нового года у вас стали лучше результаты. Одна гонка Кубка России выиграна, на Кубке Содружества попали «в цветы». Так ли это?

— В принципе, да. Когда в декабре многие ребята показывали хорошие результаты, мы продолжали сохранять холодную голову. Мы все-таки люди, которые знаем, что такое кубковые сезоны, что в декабре нельзя расслабляться и нужно подходить на достаточно серьезном тренировочном плане. Через декабрь надо проводить скоростную работу, в начале января делать тренировочный сбор, который будет включать в себя объем. За счет этого январь получается более скоростным. Мы сейчас видим, что многие ребята, которые должны были показывать высокий результат, выходят на свой уровень. Есть те, кто сильно проявлял себя в декабре, сейчас не могут прийти в те кондиции. У нас все идет по плану. Самым сложный будет этап после Раубичей, перед самыми ответсвенными российскими стартами в Чайковском и Ижевске. Тут еще график так составлен. Мы планировали немножко по-другому провести это время. А так получатся какие-то короткие дни в горах, которые не знаю, как скажутся, — сказал Бабиков «СЭ».