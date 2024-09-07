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Сегодня, 05:29

Бабиков: «Главное, чтобы можно было извлечь из главного старта что-то полезное и не проваливаться сильно в работе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский биатлонист Антон Бабиков, занявший седьмое место в спринте на Кубке Содружества, подвел итоги гонки и оценил свою форму.

«Ветра особого нет, поэтому один промах — это плохо. Я видел этот штраф, нужно было его дорабатывать, точнее вообще начинать работать по-другому. Для нас это первая контрольная за лето. Я немножко не справился с соревновательным режимом стрельбы. Главное, что вовремя включился и дальше справился. Стоя была нелегкая стрельба. Каждый выстрел приходилось работать заново, но в целом доволен, что удалось дотерпеть.

Мы с тренером не ждали здесь хорошего самочувствия, потому что очень долго делали работу, направленную на мышечный компонент, чтобы сохранить мышцы. В любом случае хорошо, что не сдался и сумел побороться. Через старты мы надеемся, что будет полегче, но основной акцент все равно сделан на зиму.

Сейчас здесь новое место для нас и немножко по-другому складывалась подготовка. Обычно я летом легко набираю форму, а сейчас долго чувствовал себя не в своих кондициях. Здесь постепенно набираю. Главное, чтобы можно было извлечь из главного старта что-то полезное и не проваливаться сильно в работе», — цитириует Vprognoze.ru Бабикова.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/biathlon/11939357-babikov-ne-zhdali-horoshego-samochuvstviya-na-letnih-startah.html
Биатлон
Антон Бабиков

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