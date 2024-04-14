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Сегодня, 11:30

Бабиков: «Врачи сказали, что нужно полечиться, но некогда пока»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал «СЭ» о своем текущем состоянии.

— Понятно, в каких оставшихся гонках выступишь (разговор состоялся после спринта в Мурманске и до объявления составов на эстафеты)?

— Сегодня пробегал мимо Юрия Михайловича (Каминского) и подумал, что он решил меня точно никуда уже не ставить (составы на эстафетные гонки определяют тренеры). Посмотрим. Когда услышал, что не стартует Серохвостов, подумал, что я точно не должен стартовать со своим самочувствием. Но все равно пытаюсь каждый раз пробить это, попытаться дать себе шанс, побороться, даже с таким самочувствием пострелять. Это все равно определенный опыт и плюсик в копилку, несмотря на то, что понимал, что это будет ужасно тяжело. Поэтому не знаю, что будет в последующие дни. Сейчас пообщаемся с тренером. Может, он скажет, что мне вообще нужно заканчивать. Мне уже сказали врачи, что нужно полечиться, но некогда пока.

Антон Бабиков. «Однозначно не буду тренироваться в сборной команде». Интервью Антона Бабикова

— А что с состоянием?

— Это сложно объяснить. Такие болезни неочевидные, так скажем. Просто анализы показывают, что есть воспаление внутри. Оно не проявляется ни в температуре, ни в насморке, ни в кашле. С чем борется организм — непонятно. Скорее всего, с какой-то кишечной историей. Ничего страшного. Полечусь и начну снова тренироваться.

— На последний рывок и выступление в большом масс-старте готов?

— Я всегда верю, что самочувствие может меняться день ото дня. Например, на чемпионате России я себя отвратительно чувствовал, но эстафету смог хорошо пробежать. Так же и здесь, надеюсь, что за счет того, что в спринте потерпел, все равно попытаюсь побороться. Я же не только рыбу есть сюда приехал, — сказал Бабиков «СЭ».

Биатлон
Сборная России по биатлону
Антон Бабиков
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