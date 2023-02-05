Шипулин: «Бьорндален хочет, чтобы русские спортсмены вернулись»

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, кто из иностранных спортсменов поддерживает возвращение россиян и белорусов в международные соревнования.

— Сейчас споры идут по поводу нейтрального флага. Какова твоя позиция?

— Пока не буду комментировать. У меня есть свое мнение, но не хочется о нем говорить.

— А слова Бе о том, что нас пока рано возвращать?

— Не читал. Печально, что они не видят в нас соперников и друзей. Всегда считали спорт вне политики. Сейчас уже этого нет, надеюсь, что когда-то так будет. Мы должны дружить и соревноваться только на трассе. А не соревноваться в политике вне трассы.

— Ты раньше дружил с Тарьей Бе. Сейчас общение продолжается?

— Сейчас из иностранных спортсменов ни с кем не общаюсь. Недавно переписывались с Бьорндаленом. Тоже поддерживает в том, чтобы русские спортсмены вернулись. Из других ни с кем не общался. Хотя с Тарьей Бе были очень теплые отношения.