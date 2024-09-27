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Белорусский биатлонист Смольский: «Постараюсь выиграть и Кубок Содружества, и чемпионат Союзного государства»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал «СЭ» о своих медальных целях в предстоящем зимнем сезоне.

— В нынешнем сезоне у вас будет крупный старт — чемпионат Союзного государства, на котором вы будете на полных правах, без суеты и неопределенности, какая была в феврале перед Спартакиадой. Главный ли для тебя этот старт?

— Да. Потому что почти наверняка он будет проводиться в Раубичах. Дома хочется показать максимальный результат, на который я способен. Это родные трибуны, родные стены, родные люди, которые будут переживать за меня. Конечно, важно, когда ты на равных правах — с флагом, гимном и всеми другими составляющими. Поэтому старт для меня основной.

— Что важнее — хорошо выступить на чемпионате Союзного государства или второй раз выиграть Кубок Содружества?

— Я постараюсь сделать и то и то. Проделал хорошую работу. Поэтому хочется бежать весь сезон стабильно и в феврале быть в самой оптимальной форме, — сказал Смольский «СЭ».

Антон Смольский. «Верим, что успеем заработать квоту и поехать на Олимпиаду». Интервью самого крутого белорусского биатлониста

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Антон Смольский

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