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Сегодня, 16:00

Бабиков оценил уровень Кубка Международной лиги клубного биатлона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский биатлонист Антон Бабиков, занявший четвертое место в мегамасс-старте на этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске прокомментировал своё выступление и оценил уровень соревнований.

«Соревнования для первого раза прошли замечательно. Такой формат, когда сезон начинается с масс-старта, для меня приятнее, чем спринты. Есть тут такое чувство соперника, с которым проще втянуться в сезон. Сегодняшняя гонка прошла неидеально, но на позитивной ноте. Дальше будем пробовать нивелировать ошибки и выступать лучше. Разницы нет между гонкой и контрольной тренировкой. Можно ее называть как угодно, но мы выкладываемся при любом раскладе. Не было задачи показывать самую высокую скорость, но было хорошее самочувствие и хорошее скольжение. Сегодня идеальная зимняя погода: не слишком холодно, но и не тепло. У нас получилась хорошая контактная борьба, и все извлекли пользу из этого старта. Выиграть помешали ошибки на рубеже. Лежка была сегодня совершенно не моей. Благодаря последней стойке мне удалось вырваться вперед. Но ничего страшного, я исправлю этот момент. Не думаю о призовых. Мы на любых стартах включены в работу, выкладываемся вне зависимости от того призовые там или мягкая игрушка. Мы спортом занимаемся не ради этого. Это приятно после финиша, но задачи на гонку не меняются», — приводит слова Бабикова Metaratings.ru.

Российский биатлонист Карим Халили стал победителем масс-старта на первом этапе Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

Источник: https://metaratings.ru/news/babikov-my-vykladyvaemsya-na-lyubykh-startakh-vne-zavisimosti-ot-togo-prizovye-tam-ili-myagkaya-igrushka-306787/
Биатлон
Антон Бабиков
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