Бабиков одержал победу в суперспринте на пятом этапе Кубка России по биатлону

Биатлонист Антон Бабиков одержал победу в суперспринте на пятом этапе Кубка России, который проходит в Ярославской области.

31-летний спортсмен преодолел дистанцию за 23 минуты 19,9 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Карим Халили (отставание 1,4 секунды, 1 промах). Третьим стал Матвей Елисеев (25,1, 1).

Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Мужчины, суперспринт

1. Антон Бабиков (Башкортостан) — 23.19,9 (3 промаха)

2. Карим Халили (Москва) — отставание 1,4 секунды (1 промах)

3. Матвей Елисеев (Москва) — 25,1 (1)

4. Евгений Емерхонов (Татарстан) — 40,9 (4)

5. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) — 47,6 (3)

6. Дмитрий Абашев (Ямало-Ненецкий АО) — 53,8 (3)

7. Евгений Гараничев (Тюменская область) — 1.09,6 (5)

8. Михаил Первушин (Московская область) — 1.15,3 (4)

9. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 1.15,8 (4)

10. Евгений Идинов (Санкт-Петербург) — 1.15,9 (3)