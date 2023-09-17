Бабиков рассказал о мотивации в отсутствие международных соревнований

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как ему дается сохранять мотивацию к выступлениям, несмотря на санкции Международного союза биатлонистов (IBU).

«План на сезон — стабильно выступать, смотреть на свое самочувствие, анализировать свою деятельность, — цитирует Бабикова ТАСС. — Мы просто любим свою работу, и, надеюсь, не зря ей столько времени уделяем. Я себя уже видел на Олимпиаде, поэтому почему бы еще раз не посмотреть на это? Главное продолжать тренироваться и реализовывать свой потенциал, а остальное от меня не зависит».

Весной 2022 года IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных стартов, а также приостановил членство федераций стран, за которые выступают эти атлеты.

В августе 2023 года президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что IBU не планирует возвращать Россию и Белоруссию на соревнования под своей эгидой.